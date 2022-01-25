Исследование ОК: у 83% пользователей есть друзья со времен студенчества

Ко Дню студента социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос и узнала, какие из студенческих мероприятий были самыми запоминающимися, где общаются пользователи Рунета с одногруппниками и как использовались соцсети во время их учебы.

Любопытно, что 60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд «на картошку» (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%).

61% респондентов считают, что с высшим образованием можно добиться больших успехов. 39%, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно.

Выяснилось, что у 83% респондентов остались настоящие друзья со времен студенчества, при этом еще больше опрошенных — 85% — состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.

В течение учебы опрошенные чаще всего использовали соцсети для общения в мессенджере (26%), обмена фотографиями (21%), общения в тематических группах (19%), поиска практики (9%).

Во время опроса респонденты также поделились тем, что дало им студенчество. 55% отметили приобретенные знания и навыки, 38% — друзей, 36% — эмоции, 20% — хорошую работу, 19% — полезные знакомства, 11% — любимого человека, 6% — путешествия. 15% считают, что приобрели что-то другое.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 66% респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными у пользователей Рунета оказались рукописные шпаргалки (64%), шпаргалки-гармошки (39%), напечатанные мелким шрифтом (20%), различные гаджеты (17%), шпаргалки на руках и ногах (13%), а также другие способы (2%).

*Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1151 пользователя Рунета старше 18 лет с 19 по 23 января совместно с исследовательским центром ResearchMe.