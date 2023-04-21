Общество 21 апреля 2023, 10:31 Исследование НБКИ: наибольшее число кредитов приходится на россиян от 25 до 30 лет

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В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что больше всего кредитов на одного заемщика приходится на россиян в возрасте от 25 до 30 лет. Об этом написал RT.

Наименьшее значение данного показателя отмечено у россиян старше 65 лет — 1,8 кредита. В начале апреля 2023 года самый высокий показатель зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе.

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Меньше всего кредитов за этот месяц брали граждане в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, в республиках Дагестан и Крым, в Севастополе.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, внешняя ситуация и общая неопределенность не оказали особого влияния на рынок кредитования.