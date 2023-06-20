Общество 20 июня 2023, 14:31 Исследование НАФИ: владельцы домашних животных стали тратить на питомцев на 10 тыс рублей в год больше

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Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что владельцы домашних животных стали тратить на своих питомцев на 10 тысяч рублей больше по сравнению с 2019 годом. Об этом написал Life.

Самая большая статья расходов — это корм и профилактическая ветеринария. Немалую часть расходов составляет и транспортная платная перевозка.

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Владельцы животных рассказали, что тратят не менее 500 рублей и не более пяти тысяч рублей на питомцев в месяц. Так ответили 10% респондентов. Примерно 20% опрошенных выделяют на содержание животных от тысячи до двух тысяч рублей. Еще 27% — от двух до пяти тысяч рублей.