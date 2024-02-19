Общество 19 февраля 2024, 15:14 Исследование Mr.Doors: 30% россиян не заводят дома питомцев из-за беспокойства за ремонт

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Более 30% россиян признались, что не готовы заводить домашних животных из-за беспокойства за сохранность интерьера. Исследование провела компания Mr.Doors, передала «Вечерняя Москва».

При этом для 68% соотечественников животное важнее ремонта, который можно переделать при необходимости.

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Пресс-секретарь компании Герасимов отметил, что сейчас производители мебели стараются использовать антивандальные материалы и покрытия. В их число входят ткани с эффектом «антикоготь», добавил он.