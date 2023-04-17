Общество 17 апреля 2023, 10:52 Исследование Moneyplace: россияне стали чаще интересоваться товарами для похудения в 2023 году

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В этом году значительно увеличился спрос среди россиян на товары для похудения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные аналитиков маркетплейсов Moneyplace.

Рост объема и количество продаж товаров в этой категории наблюдается на маркетплейсе Wildberries. Так, в марте 2023 года объемы продаж пластырей для избавления от лишнего веса поднялись на 255% по сравнению с прошлогодними показателями.

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Отмечается, что на площадке Ozon большой популярностью среди соотечественников пользуются БАДы для коррекции веса — их объемы выросли с 283 тысяч до 7,3 миллиона рублей в месяц.