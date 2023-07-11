Общество 11 июля 2023, 19:08 Исследование MoneyMan показало, что 60% россиян довольны одеждой из Ирана и Турции

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Более 60% россиян довольны одеждой, которая поступает на российский рынок из Ирана, стран СНГ, Турции, Китая, Кореи. Об этом сообщил сервис онлайн-кредитования MoneyMan, написала «Газета.Ru».

Примерно 34% респондентов выразили недовольство по поводу новых поставщиков, остальные же затруднились с ответом.

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Что касается бытовой техники, то 71% отнеслись положительно к новым брендам, а 22% опрошенных желают возвращения на российский рынок товаров из западных стран.