Общество 22 апреля 2024, 12:25 Исследование «Мегамаркета» и Rambler&Co: 74% россиян выбирают смартфоны на операционной системе Android

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Около 74% россиян предпочитают пользоваться смартфонами на операционной системе Android, и лишь 18% — выбирают систему iOS. Об этом говорится в исследовании «Мегамаркета» и компании Rambler&Co, написали «Известия».

Еще 4% респондентов рассказали, что отдают предпочтение Windows Phone и другим ОС, а 4% опрошенных и вовсе покупают кнопочные телефоны, сообщила «Свободная пресса».

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Примерно 40% россиян признались, что на покупку нового телефона готовы потратить не более 20 тысяч рублей, говорится в исследовании.