Общество 06 марта 2024, 16:14 Исследование МегаФона и START: в России увеличилась популярность онлайн-кинотеатров

Читать 360tv в

Аналитики МегаФона и START в результате исследования выяснили, что в России с каждым годом увеличивается популярность онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил «Петроград».

Например, в прошлом году интернет-трафик стал выше на 23% по сравнению с другими годами. В Петербурге рост дошел до 15%. Наибольший пик активности пришелся на ноябрь–декабрь 2023 года. Исследователи заметили, что именно в это время вышел сериал «Слово пацана».

Реклама

Превалирующий возраст посетителей онлайн-кинотеатров — это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет (51%). В сообщении компаний также говорится, что мужчины потребляют 52% от всего трафика.