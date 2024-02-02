Общество 02 февраля 2024, 12:32 Исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru: 40% россиян рассказали, что посещали кинотеатр в последние 6 месяцев

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Аналитики Mediacom.Expert и Anketolog.ru в результате исследования выяснили, как часто российские граждане ходят в кино, и каким образом они относятся к отечественному кинематографу. Результатами опроса поделилась «Газета.Ru».

Так, 40% опрошенных были в кинотеатре несколько раз за последние шесть месяцев, причем заядлыми киноманами стали лишь 3%. Они ходили в кино более 10 раз за этот период, сообщил сайт kp.ru.

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Что касается отечественного кинематографа, 64% респондентов отметили, что относятся к нему нейтрально. Около 30% нравится следить за российскими новинками, еще 6% высказали свое неудовлетворение отечественным кино.

В исследовании также говорится, что 54% россиян положительно оценивают тенденцию на экранизацию фильмов по сюжетам сказок.