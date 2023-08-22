Общество 22 августа 2023, 17:44 Исследование Mediacom.Expert: 60% россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах в соцсетях

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Большинство россиян признались, что хотя бы раз участвовали в различных розыгрышах или скидочных акциях в социальных сетях. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

Около 45% соотечественников заявили, что им удавалось выигрывать что-либо в подобных конкурсах. Чаще всего опрошенные получали от организаторов розыгрышей подарочные сертификаты, косметику, билеты в кино и роллы.

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Как сообщил сайт kp.ru, почти 40% россиян верят в честность конкурсов в соцсетях.