Общество 22 августа 2023, 19:10 Исследование Market Papa: 32% россиян ассоциируют маркетплейсы с известными брендами

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В 2023 году отношение россиян к популярным маркетплейсам изменилось, теперь большинство соотечественников ассоциируют их не с дешевыми китайскими товарами, а с известными брендами. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования сервиса Market Papa, на сегодняшний день только 13% покупателей связывают такие площадки с перекупщиками китайских товаров. Почти 20% россиян заказывают на маркетплейсах предметы первой необходимости.

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Среди популярных товаров на онлайн-площадках среди соотечественников — одежда, хозяйственно-бытовые товары и детская продукция, сообщил сайт kp.ru.