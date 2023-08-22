22 августа 2023, 19:10
Исследование Market Papa: 32% россиян ассоциируют маркетплейсы с известными брендами
В 2023 году отношение россиян к популярным маркетплейсам изменилось, теперь большинство соотечественников ассоциируют их не с дешевыми китайскими товарами, а с известными брендами. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Согласно результатам исследования сервиса Market Papa, на сегодняшний день только 13% покупателей связывают такие площадки с перекупщиками китайских товаров. Почти 20% россиян заказывают на маркетплейсах предметы первой необходимости.
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Среди популярных товаров на онлайн-площадках среди соотечественников — одежда, хозяйственно-бытовые товары и детская продукция, сообщил сайт kp.ru.
Маркетплейсы
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