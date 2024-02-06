Общество 06 февраля 2024, 15:31 Исследование «Литрес»: 63% россиян во время перелета спят и смотрят фильмы

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Более 63% россиян признались, что во время перелетов они спят и смотрят фильмы. Исследование провел книжный сервис «Литрес» совместно с компанией «Авиасейлс», передает «Сноб».

Также пассажиры на борту самолета любят читать книги и слушать музыку. Около 80% соотечественников берут с собой художественную литературу, фантастику предпочитают 30% опрошенных, еще 17% выбирают любовные романы.

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Отмечается, что многие во время перелета занимаются саморазвитием и разбирают фотопленку в телефоне.