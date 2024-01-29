Общество 29 января 2024, 15:42 Исследование компании «Этажи»: число предложений квартир на вторичном рынке сократилось на 37%

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Количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке недвижимости за год сократилось на 37% и достигло минимума за последние пять лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования компании «Этажи».

Такая тенденция объясняется сохранением высоких ипотечных ставок по стандартным программам. По прогнозам экспертов, снижение предложения квартир продолжится и составит 6% в первом квартале текущего года.

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При этом интерес к покупке жилья в 2023 был особенно высок в связи с отменой льготных ставок и последующим резким подорожанием кредитов, сообщил сайт kp.ru.