Общество 29 января 2024, 15:28 Исследование «Инфосистемы Джет»: 78% студентов идут в сферу кибербезопасности для борьбы с хакерами

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Около 78% российских студентов выбрали направление «кибербезопасность» для борьбы с хакерами и многоступенчатыми кибератаками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования «Инфосистемы Джет».

Еще 29% обучающихся решили построить карьеру в этой сфере из-за высокого уровня заработной платы. Более 20% опрошенных выбрали специальность по настоянию родителей или пошли учиться за компанию с друзьями.

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Студенты также отметили, что в процессе учебы им не хватает киберучений (85%), практики по тестированию на проникновение (61%) и общения с практикующими экспертами.