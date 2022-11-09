Исследование INFOLine: россияне чаще предпочитают тратить деньги на рестораны, чем на фастфуд | 360°

Общество 09 ноября 2022, 13:14 Исследование INFOLine: россияне чаще предпочитают тратить деньги на рестораны, чем на фастфуд

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Аналитики INFOLine выяснили, что российские граждане предпочитают оставлять деньги в ресторанах чаще, чем в точках фастфуда. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Оборот популярных ресторанов и кафе в 2021 году составил 36%, или один триллион рублей. В то же время оборот точек быстрого питания составил 31% рынка — 875 миллиардов рублей.

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На доход точек кофе и еды с собой или на ходу приходится всего 5% рынка или 155 миллиардов рублей.

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