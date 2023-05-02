Общество 02 мая 2023, 11:04 Исследование hh.ru выявило, что 71% петербуржцев недовольны размером оклада

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Онлайн-платформа hh.ru провела исследование с целью выяснить, представители каких профессий в Санкт-Петербурге недовольны размером своей заработной платы. С результатами ознакомились «Невские новости».

По данным издания, в текущем году количество петербуржцев, недовольных размером своего оклада, достигло 71%.

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Выяснилось, что людям, работающим в сфере фармацевтики и медицины, больше всего не нравится размер их зарплаты. Доля таких работников составила 84%. Также в этот перечень попали представители туризма (80%) и юриспруденции (76%).

При этом 26% опрошенных признались, что их устраивает то количество денег, которое им платят.