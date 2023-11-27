Общество 27 ноября 2023, 18:48 Исследование hh.ru: большую часть зарплаты нижегородцы тратят на еду и оплату платежей

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Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru в результате исследования выяснили, что около 50% жителей Нижегородской области большую часть доходов тратят на продукты и коммунальные платежи. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Около 29% опрошенных рассказали, что отдают часть зарплаты на ипотеку или аренду жилья, 16% отметили, что много денег уходит на детей, а у 14% — на ремонт и обслуживание автомобиля.

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Еще 9% жителей региона признались, что большую часть расходов составляют лекарства, а у 7% — досуг и развлечения.