Общество 27 ноября 2023, 12:47 Исследование Headhunter: российские работодатели повысили запрос на многозадачных сотрудников

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В исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter говорится, что у российских работодателей резко повысился запрос на многозадачных сотрудников. Количество вакансий увеличилось почти втрое по сравнению с 2021 годом, написал РБК.

Как сообщил Ura.ru, с начала 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тысяч вакансий, где одним из критериев принятия на работу указана многозадачность. Подобного рода предложений на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Чаще всего многозадачных сотрудников хотят видеть в финансовом, сельскохозяйственном и гостинично-ресторанном секторах, говорится в исследовании.