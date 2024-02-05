Общество 05 февраля 2024, 19:00 Исследование GMNG: 48% геймеров регулярно сталкиваются с раздражением во время игры

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Более 48% российских геймеров признались, что регулярно испытывают недовольство во время прохождения компьютерных игр. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования GMNG.

Среди самых популярных причин для злости — так называемое читерство, негатив со стороны сокомандников и алчность разработчиков. Также геймеров раздражают лаги, вылеты из игры и проблемы с подключением.

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Отмечается, что около 32% опрошенных считают российское игровое сообщество токсичным.