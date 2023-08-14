Общество 14 августа 2023, 14:58 Исследование Fix Price: вода и мясо стали самыми популярными у россиян продуктами для пикника

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Для пикника на природе россияне чаще всего покупают воду, мясо, рыбу и овощи. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний Fix Price и Ромир.

Большинство соотечественников также берут с собой на природу бутерброды, фрукты и овощи, алкогольные напитки занимают лишь седьмую строчку в списке необходимого для пикника.

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Отмечается, что почти 90% опрошенных хотя бы раз в этом году устраивали себе такой отдых на природе.