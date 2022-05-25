Исследование FinExpertizа показало, что за два года в России сократилось количество курящих граждан

Исследователи аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, сколько россиян отказались от курения в период с 2020 по 2021 год. Об этом написала «Газета.ru».

По данным аналитиков, 3,63 миллиона россиян полностью отказались от курения, при этом один миллион приходится на молодых людей. По-прежнему продолжают курить 24,4 миллиона человек в России.

Больше всего курильщиков оказалось в Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии, Сахалинской области и Забайкальском крае. Меньше всего людей с этой пагубной привычкой проживают в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

В исследовании также говорится, что на трех курящих мужчин приходится одна курящая женщина.