Общество 05 декабря 2023, 15:45 Исследование FinExpertiza показало, что около 17,5 тысячи россиян зарабатывают от одного до двух млн рублей

Читать 360tv в

Аналитики сети FinExpertiza в результате исследования выяснили, что около 17,5 тысячи россиян зарабатывают от одного до двух миллионов рублей. Данные появились в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Более трех тысяч граждан зарабатывают от двух до трех миллионов рублей, а 3,7 тысячи человек — более трех миллионов рублей.

Реклама

Больше всего так называемых миллионеров проживают в Москве — 14,7 тысячи человек. Вторым городом по количеству миллионеров оказался Санкт-Петербург.