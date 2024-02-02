Общество 02 февраля 2024, 16:40 Исследование «Фидбэк»: большинство россиян предпочитают получать информацию из официальных СМИ

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Аналитики «Фидбэка» в результате опроса выяснили, что 36% российских граждан предпочитают получать новости из групп в Telegram. Причем свое предпочтение они отдают известным официальным новостным СМИ, написала «Газета.Ru».

Еще 22% опрошенных признались, что читают новости в социальной сети «ВКонтакте». Большинство россиян не доверяют новостям в формате аудиоматериалов, а также видео, написал сайт kp.ru.

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В исследовании говорится, что 77% респондентов предпочитают читать и смотреть политические новости, 51% — новости из сферы финансов, остальные интересуются новостями о кино и сериалах, науке, развлечениях.