Общество 22 августа 2023, 17:46 Исследование Cinema: 12% россиян делают спонтанные покупки после просмотров популярных сериалов и фильмов

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Более 10% россиян признались, что остаются под впечатлением после просмотра популярных сериалов и фильмов, из-за чего совершают спонтанные покупки. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов Cinema и «Авито».

Около 32% соотечественников заявили, что в основном покупают одежду и обувь как у главных героев кинокартин. Самыми вдохновляющими на покупки стали фильмы «Грязные танцы», «Дом Gucci» и «Завтрак у Тиффани».

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Отмечается, что у женщин сериал «Секс в большом городе» вызывает желание купить модные туфли, а у мужчин фильм «Матрица» — кожаный плащ как у Нео.