27 февраля 2024, 13:09
Исследование «Чек Индекс»: спрос на чеснок среди россиян вырос на 15% в сравнении с тем же периодом 2023-го года
Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» в результате исследования выяснили, что россияне стали чаще покупать чеснок по сравнению с двухмесячным периодом 2023-го года. Спрос увеличился на 15%, написала «Газета.ru».
В исследовании также говорится, что средний чек за продукт вырос на 51% до 281 рубля. Помимо чеснока, россияне стали массово закупаться имбирем и лимоном. Цена на продукты увеличилась до 288 рублей и 139 рублей соответственно.
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Как написало Utro.ru, россияне таким образом хотят не только снизить риск ОРВИ, но и пытаются укрепить свой иммунитет.
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