Общество 27 февраля 2024, 13:09 Исследование «Чек Индекс»: спрос на чеснок среди россиян вырос на 15% в сравнении с тем же периодом 2023-го года

Читать 360tv в

Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» в результате исследования выяснили, что россияне стали чаще покупать чеснок по сравнению с двухмесячным периодом 2023-го года. Спрос увеличился на 15%, написала «Газета.ru».

В исследовании также говорится, что средний чек за продукт вырос на 51% до 281 рубля. Помимо чеснока, россияне стали массово закупаться имбирем и лимоном. Цена на продукты увеличилась до 288 рублей и 139 рублей соответственно.

Реклама

Как написало Utro.ru, россияне таким образом хотят не только снизить риск ОРВИ, но и пытаются укрепить свой иммунитет.