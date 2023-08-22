Общество 22 августа 2023, 19:10 Исследование «Чек Индекс»: число покупок фастфуда в России выросло на 8% в 2023 году

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Россияне стали чаще покупать фастфуд, по итогам первого полугодия 2023 года число его покупок увеличилось на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний «Чек Индекс» и «Платформа ОФД».

Наиболее выросло количество покупок хот-догов, на втором месте по популярности среди россиян расположились бургеры, на третьем — шаурма и пицца. Продажи фастфуда увеличились с постепенным возвратом спроса после пандемии.

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Кроме того, росту объема покупок такой еды поспособствовала возросшая популярность автопутешествий, сообщил сайтkp.ru.