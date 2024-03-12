Общество 12 марта 2024, 18:56 Исследование Calltouch показало, что лишь 6% россиян доверяют информации из медицинских блогов

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Лишь 6% россиян доверяют информации из медицинских блогов, считая авторов каналов настоящими экспертами. Об этом говорится в исследовании Calltouch, которым поделилась «Газета.Ru».

Около 57% опрошенных заявили, что они равнодушны к наличию активности в блоге врача, к которому планируют обратиться. А вот 12% респондентов считают медицинский блогинг знаком экспертности.

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Каждый пятый опрошенный уверен, что лечить в интернете нельзя, а врачи не должны вести блоги. Участники опроса считают, что медицинские советы в Сети могут только навредить.