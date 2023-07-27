Общество 27 июля 2023, 12:37 Исследование Budu и «Мамба»: 54% женщин признались, что наличие партнера повышает их самооценку

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Аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сайта для знакомств «Мамба» в результате опроса узнали, что у 54% женщин наличие партнера повышает их самооценку. Результатами поделился Life.

Среди мужчин, кто чувствует себя успешнее именно в отношениях, оказались 50% опрошенных. Еще 25% респондентов рассказали, что чувствуют себя счастливыми, когда проводят время с партнером или партнершей, а 18% нравится со своей половинкой ездить в новые места.

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В опросе поучаствовали 2 462 мужчин и женщин из разных регионов России.