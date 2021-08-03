Исследование: большая часть студентов из России хотела бы работать за границей

Аналитики провели исследование среди российских студентов на тему работы. Оказалось, что подавляющее большинство среди опрошенных хотели бы уехать за границу. Об этом рассказал RT со ссылкой на платформу «ВРаботе».

Более 70% опрошенных хотели бы уехать на работу в другие страны, лишь 26,4% участников исследования планируют найти подходящую вакансию в России. Интересный факт, что 48,4% студентов признались, что не отказались бы нести государственную службу.

«Искусство, развлечения и культура оказались наиболее предпочтительными сферами для работы (26,5%), a IТ, телевидение и интернет-сети следуют сразу за ними (19,8%). Только 0,1% людей решили работать в таких сферах, как красота и здоровье, преподавание, маркетинг, общественные науки и другое», — рассказали аналитики.

В опросе участвовали россияне в возрасте от 18 до 19 лет с неполным высшим или средним общим образованием.