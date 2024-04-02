Общество 02 апреля 2024, 18:34 Исследование банка Синара: четверть от всех кредитов россияне берут в режиме онлайн

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Аналитики банка Синара в результате исследования выяснили, что четверть кредитов в России, которые оформляют граждане, приходится на удаленный формат. Для их получения клиентам не нужно посещать банки, написала «Газета.ru».

Как уточнил сайт kp.ru, с помощью мобильных банковских приложений открывается каждый третий вклад. Специалисты также отмечают высокий рост оплат по QR-кодам. Только за последний год число таких операций увеличилось в 3,5 раза.

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Что касается переводов денег через Систему быстрых платежей, от прошлого к текущему году их количество увеличилось на 30%.