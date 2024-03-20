Общество 20 марта 2024, 10:49 Исследование «Авито.Работы»: самые работоспособные сотрудники живут в Волгограде

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Исследование сервиса «Авито.Работа» показало, что самые работоспособные сотрудники в России живут в Волгограде. Именно жители этого города оценили свой труд на 8–10 баллов из 10 возможных, написал «ФедералПресс».

Далее места между собой поделили сотрудники Казани (65%), Санкт-Петербурга (53%) и Москвы (54%). Наименее целеустремленные работники проживают в Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

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Самыми продуктивными в списке оказались сотрудники банковской сферы и инвестиций, а также представители туризма и ресторанного дела. Всего в опросе поучаствовали более 7000 работающих россиян.