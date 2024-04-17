Общество 17 апреля 2024, 13:40 Исследование «Авито Услуги» и агентства ORO: россияне все чаще прибегают к услугам мастеров-одиночек

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Россияне все чаще пользуются услугами индивидуальных мастеров. Исследование, проведенное аналитиками платформы «Авито Услуги» и агентства ORO, показало, что около 48% рынка занимают исполнители-одиночки. Об этом написал «Ридус».

Микробизнесу в сфере услуг отведено 27%, а группам исполнителей или бригадам — всего 14%. У мастеров-одиночек чаще всего заказывают мелкий ремонт, фото- и видеосъемку, бытовые и бьюти-работы.

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За услугами крупных компаний обращаются лишь 8% частных лиц, говорится в исследовании.