Общество 30 ноября 2023, 12:35 Исследование «Авито Услуг»: востребованность фрилансеров в России возросла на 81%

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Аналитики зафиксировали рост интереса к услугам фрилансеров в России. Востребованность видеомонтажеров, копирайтеров, SMM-специалистов и иллюстраторов возросла на 81%, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Услуги».

За услугами фрилансеров стали обращаться все больше представителей малого и среднего бизнеса. Особый интерес к таким работникам наблюдается во Владивостоке, Казани и Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что спрос на услуги SMM-специалистов увеличился в пять раз (на 399%) за последний год. Востребованность маркетологов-фрилансеров выросла на 273%.