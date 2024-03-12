Общество 12 марта 2024, 15:11 Исследование «Авито Услуг»: 15% россиян готовы тратить на содержание питомцев до 10 тысяч рублей в месяц

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Более 15% россиян признались, что готовы тратить на содержание домашних питомцев до 10 тысяч рублей в месяц. Еще 4% могут выйти за пределы этого бюджета, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Услуги».

Почти четверть опрошенных тратят на уход за своими любимцами от трех до пяти тысяч рублей в месяц. При этом самыми щедрыми оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет — они готовы тратить на питание и лечение питомцев больше остальных.

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Отмечается, что 80% россиян владеют домашними животными. Из них 64% держат котов.