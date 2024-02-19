Общество 19 февраля 2024, 16:51 Исследование «Авито Недвижимость»: спрос на аренду квартир-студий в России вырос практически на 19%

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Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» в результате исследования выяснили, что за год в России спрос на аренду квартир-студий вырос практически на 19%. Об этом написала «Газета.Ru».

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, студиями сегодня интересуются в том числе и те люди, кто год назад искал однокомнатные квартиры.

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Больше всего предложений по сдаче студий в аренду наблюдается в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Реже всего студии сдают в Брянске, Калининграде и Ярославле, говорится в исследовании.