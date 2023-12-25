Общество 25 декабря 2023, 17:39 Исследование АТОЛ показало, что в отделе макаронных изделий россияне чаще всего выбирают вермишель

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Исследование аналитиков ИТ-компании АТОЛ показало, что чаще всего в отделе макаронных изделий россияне покупают вермишель. Об этом написала «Газета.Ru».

В продажах за 2023 год доля вермишели составляет 52%. На спагетти приходится 32% продаж, а на лазанью — 2%. Далее по списку идут пенне, орзо и фарфалле.

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Дороже всего россиянам обходятся равиоли. В среднем цена за одну пачку составляет 534 рубля.