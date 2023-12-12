Общество 12 декабря 2023, 15:42 Исследование «АльфаСтрахования»: футбол оказался самым травмоопасным спортом среди детей в России

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Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» выяснили, что футбол является самым травмоопасным спортом среди детей в России. Результаты исследования появились в распоряжении издания «Газета.Ru».

В 52% случаев футбол приводит к переломам, в 33% — к ушибам, а в 9% — к растяжениям.

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На втором месте после футбола по степени опасности с результатом в 22% оказался хоккей, а на третьем с 17% — фигурное катание. В исследовании говорится, что чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.