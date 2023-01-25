Общество 25 января 2023, 10:20 Исследование «АльфаСтрахования»: большинство россиян хотели бы вернуться в студенческое время

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Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос, в котором выяснили, что 97% российских граждан хотели бы вернуться в студенческое время. Об этом написал RT.

Около 2% опрошенных сообщили, что не желают снова оказаться в студенческих годах, а 1% затруднился с ответом.

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Примерно 34% респондентов отметили, что продолжают работать по полученной специальности, а 38% сменили сферу деятельности в первый год после окончания учебного заведения.

«Из тех, кто не работает по полученной специальности, 38% сменили сферу в первый год после выпуска, 27% — в течение первых трех лет», — говорится в исследовании.

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