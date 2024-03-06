Общество 06 марта 2024, 17:41 Исследование «АльфаСтрахования»: 67% россиянок считают свой труд недооцененным

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Более 67% россиянок, которые совмещают семейные обязанности с работой, признались, что считают свой труд недооцененным. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компании «АльфаСтрахование».

Более 92% соотечественниц работают полный рабочий день. Из них многие перед началом рабочего дня отводят ребенка в сад или школу, а после занимаются дома поддерживающей уборкой и готовкой, сообщил сайт kp.ru.

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Более 67% женщин отметили, что хотели бы получать больше помощи от близких. При этом только треть опрошенных россиянок полностью удовлетворены уровнем поддержки в семье.