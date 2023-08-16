Общество 16 августа 2023, 15:35 Исследование «АльфаСтрахования»: 64% россиян считают покупку цветов самой нецелесообразной тратой к 1 сентября

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Большинство россиян признались, что покупка букета цветов для учителя к 1 сентября является самой бесполезной и нецелесообразной тратой денег. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования «АльфаСтрахования».

Более 40% соотечественников считают, что День знаний - это больше праздник для детей, поэтому дарить разного рода подарки учителям необязательно. При этом около 17% опрошенных назвали цветы преподавателю знаком уважения и внимания.

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Отмечается, что к бесполезным тратам к 1 сентября россияне также отнесли покупку множества канцтоваров, школьной и физкультурной формы.