Общество 31 января 2024, 14:11 Исследование «Актион Медицина»: только 22% медработников принимают материальные подарки от пациентов

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Аналитики «Актион Медицина» в результате исследования выяснили, как много медицинских работников принимают подарки от своих пациентов. Результатами поделилась «Газета.Ru».

Чаще всего берут подарки именно врачи — таковых 38%, среди среднего медперсонала принимающих подарки оказалось 17% и еще 24% среди главных врачей.

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Пациенты стремятся в основном отблагодарить медиков чаем или кофе, цветами или же просто высказывают благодарность на словах.