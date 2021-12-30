Исследование: 80% мужчин из России считают, что умеют играть в шахматы

Большинство российских мужчин думают, что умеют играть в шахматы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование Skillbox.

В опросе поучаствовали более тысячи человек из России в возрасте от 18 до 55 лет. По его результатам, 61% опрошенных завили, что умеют играть в шахматы. Среди мужчин так ответили 80%, а среди женщин — 40%.

Треть россиян рассказали, что их научили этому знакомые, а каждый пятый ответил, что заинтересовался шахматами после фильмов или сериалов.