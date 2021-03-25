Исследование: 70% салонов красоты в России работают в тени

Российские парикмахеры и салоны красоты в подавляющем большинстве случаев работают в тени, без официального оформления и уплаты налогов. Об этом говорится в исследовании Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК), с которым ознакомился «Прайм».

Авторы опросили две тысячи бизнесменов и владельцев салонов красоты из десяти российских регионов.

«По оценке предпринимателей, теневой сектор бьюти-индустрии составляет более половины (70%)», — сказано в документе.

По словам вице-президента АПИК Нины Литвиновой, особенно критична ситуация в небольших регионах, где традиционные салоны «практически совсем ужались».

«Все перекочевало в надомную работу (иногда без оформления), в самозанятых», — пояснила она.

В пример Литвинова привела ситуацию в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Краснодарском крае, где последние пять лет рынок красоты стандартизировался, а сейчас вновь уходит в тень.

При этом в целом ситуация выглядит лучше, чем осенью 2020 года.

«Рынок немного приходит в себя», — заявила собеседница.