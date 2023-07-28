Общество 28 июля 2023, 15:56 Исследование 4 Day Week Global показало, что четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья

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Сотрудники некоммерческой организации 4 Day Week Global провели исследование и выяснили, что четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья. Об этом сообщил Bloomberg.

Как рассказал исполнительный директор 4 Day Week Global Дейл Уилехан, показатели физического и психического здоровья, о которых сообщали участники, оставались стабильными в течение всего года. Баланс между их личной жизнью и работой продолжал становиться только лучше, написал «Ридус».

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При этом работники добавили, что их уровень выгорания повысился, но все равно остался более низким, чем раньше.