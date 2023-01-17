Общество 17 января 2023, 10:27 Испытательный срок для некоторых сотрудников предложили сократить в России

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением сократить максимальный испытательный срок при приеме на работу для сотрудников некоторых профессий. Об этом написал RT.

Депутат считает, что отдельные работодатели злоупотребляют правом Трудового кодекса.

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«Даже при найме на рядовые трудовые позиции устанавливают максимальные сроки испытания. Более того, на фоне испытательного срока часто ущемляют новичков в размере денежного вознаграждения», — сообщил Крупник.

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Депутат предложил снизить максимальный период испытательного срока до одного месяца.