Испытательные полеты Ил-114 приостановили после крушения Ил-112В

Испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300 приостанавливаются в связи с катастрофой Ил-112В. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Представители ОАК объяснили, что самолеты оборудованы схожими двигателями, поэтому до выяснения обстоятельств крушения Ил-112В пассажирские лайнеры Ил-114-300 не будут поднимать в воздух для испытаний, сообщило РИА «Новости».

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца», — уточнили в корпорации.

Также в ОАК отметили, что пока делать какие-либо выводы преждевременно, потому что комиссия по расследованию крушения только приступила к работе.

Военный транспортник потерпел крушение в Московской области, недалеко от Кубинки, 17 августа. Он рухнул при заходе на посадку после тренировочного полета. На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Накануне в ходе поисковой операции на месте крушения военного транспортника нашли бортовой самописец. Его направили на расшифровку.