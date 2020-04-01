Испытать на себе вакцины от коронавируса согласились 60 российских добровольцев

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании с Владимиром Путиным, что препараты от коронавируса будут протестированы на животных до 22 июня. В случае, если безопасность вакцин подтвердится, для клинических испытаний привлекут 60 добровольцев. Тест может начаться уже 29 июня этого года.

Помимо этого, вице-премьер указала, что сейчас исследуются восемь зарегистрированных в России вакцин для лечения COVID-2019. Проверяются еще 22 новых препарата. Первые результаты ожидаются уже 10 апреля.

Ранее Голикова заявила, что следует продлить меры социального дистанцирования для того, чтобы снизить распространение коронавируса нового типа. Меры будут подбираться для каждого субъекта РФ отдельно исходя из эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки врачи зафиксировали 440 новых случаев заражения в России. Всего в стране было выявлено 2777 инфицированных 2019-nCoV. 24 пациента скончались.