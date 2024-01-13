Общество 13 января 2024, 20:33 Испытания железобетонных укрытий провели в Белгородской области Власти Белгорода и сотрудники Росгвардии провели испытания укрытий для жителей Unsplash

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Власти Белгородской области и сотрудники Росгвардии провели испытания железобетонных конструкций, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Их планируют разместить в качестве укрытий в местах скопления людей.

Проверенные модули уже использует Минобороны для защиты личного состава. В скором времени конструкции появятся на остановках общественного транспорта и других популярных локациях.

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Для проверки укрытий использовались снаряды, которые ВСУ применили для обстрела Белгорода 30 декабря: несколько боеприпасов разорвали рядом с конструкцией, и они выдержали удар.

«По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что внутри блоков укрытий проведут электричество и разместят информацию об оказании первой помощи и контактах экстренных служб.

Ранее автобусные остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком. Таким образом планируется защитить все 556 остановок.