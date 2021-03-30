Испытания вакцины от ковида на детях анонсировали в России

Испытания вакцины от SARS-CoV-2 среди детей начнутся в России в ближайшие пару месяцев. Об этом в эфире Первого канала заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования», — заявил глава Минздрава.

В конце прошлого года в России началась масштабная прививочная кампания во всех регионах. Власти планирую провакцинировать половину населения для формирования коллективного иммунитета. Это позволит снять оставшиеся ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация — это единственный способ выровнять эпидемическую ситуацию и продолжить комфортно жить. По его словам, победить коронавирус не удастся и «он уже не уйдет никуда, будет с нами».

Накануне Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, который создали в Центре имени Гамалеи.