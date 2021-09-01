Испытания принципиально нового авиадвигателя завершатся в России через год

Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ завершат в России в 2022 году. Об этом заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.

«Все планы отражены в программе испытаний, которая продлится до первой половины 2022 года. Конечно, сроки нежесткие и зависят от того, с какими трудностями мы столкнемся в ходе полетов», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, как только все будет завершено, специалисты сформируют план дальнейшего использования самолета.

Сейчас летающая лаборатория вернулась из Жуковского, где проходил МАКС-2021, в Новосибирск. В этом городе продолжатся испытания. ЦИАМ вместе с СибНИА имени С. А. Чаплыгина проверит работу систем самолета и двигателя при разных режимах полета, а также в разных условиях вибрации и перегрузок.

«Необходимо понять, как меняется мощность электрогенерации на разных высотах», — отметил Гордин.

Он добавил, что эта гибридная установка ни на одном самолете применения не найдет. Она создана лишь для испытаний и отработки технологий.

Ранее появилась информация, что РФ первой в мире удалось поднять в воздух самолет с реализованными в двигателе технологиями сверхпроводников. Демонстрационный полет лайнера состоялся в рамках авиасалона МАКС-2021.